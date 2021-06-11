رسميًا – إطلاق هاتف OnePlus Nord CE مع شاشة 90Hz ومعالج SD750 بسعر $300

بعد مرور أسابيع من الترقب والانتظار ها هي ون بلس تطلق هاتف OnePlus Nord CE رسميًا، ليكون واحد من أهم إصدارات سلسلة هواتف ون بلس نورد بعد هاتف نورد الأصلي والذي تم إطلاقه في العام السابق، وهذا الهاتف هو نسخة أضعف نسبيًا من هاتف نورد الأصلي ويظهر لنا أنه يمثل محاولة إضافية من ون بلس لزيادة أجهزتها المتاحة في كل الفئات.

مواصفات ومميزات هاتف OnePlus Nord CE

كلمة CE هي اختصار لـCore Edition، والشركة هنا ركزت على المميزات والخواص الأساسية لتقديم تجربة استخدام مميزة ومناسبة، وهذا سر اختيار عبارة Core أي النواة أو الأساس. يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.43 بوصة من نوع Fluid AMOLED وهي التي تقدم دقة 2400*1080 بيكسل مع تغطية ألوان DCI-P3 وsRGB إلى جانب تردد 90 هيرتز! لذلك فهي شاشة مثالية من جميع النواحي.

الهاتف يقدم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، على عكس التسريبات السابقة والتي ذكرت قدوم المستشعر في زرّ الطاقة. يقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر واسع 8 ميجابيكسل ومستشعر 2 ميجابيكسل مونوكروم.

الكاميرا الأمامية هنا مميزة، حيث تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، والأهم هو قدومها مع مستشعر Sony IMX471 عالي الأداء.

يعتمد الهاتف على معالج سنابدراجون 750G إلى جانب ما يصل إلى 12 / 265 جيجابايت من الذواكر الداخلية، والذاكرة التخزينية هنا من نوع UFS 2.1 والعشوائية من نوع LPDDR4، وللأسف لا يدعم الهاتف منفذ microSD.

يقدم هاتف OnePlus Nord CE بطارية بسعة 4500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واتّ حيث سيشحن من 0 إلى 70% في نصف ساعة فقط!

سعر وموعد توفر هاتف OnePlus Nord CE

الهاتف سيأتي بسعر يبدأ عند 300 دولار أمريكي تقريبًا لإصدار 6 / 128 جيجابايت، بينما سيصل سعر إصدار 12 / 265 جيجابايت إلى قرابة الـ370 دولار أمريكي! وقد انطلق الهاتف بالفعل في السوق الهندي، وسيأتي لاحقًا لباقي الأسواق.

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