مراجعة Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

خلال الفترة الأخيرة؛ شهدت ألعاب الحروب تطورًا هائلًا على مستوى القصص، الجرافيك، الإخراج، الموسيقى، وكل العناصر الأخرى تقريبًا، لكن الصناعة ركزت، بنسبةٍ كبيرةٍ، على ألعاب الحروب الشمولية، وباتت الألعاب أحادية الفكرة من الماضي، بعض الشيء، لكن استوديو CI Games قرر تقديم لعبة Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 للجمهور، وهي الثانية في السلسلة، ليكسر كلّ التوقّعات!

بمجرد صدورها على مختلف منصّات اللعب؛ حصلت على تقييمات إيجابية بالمجمل، خصوصًا على منصّة Steam لألعاب الحاسوب، وتعتبر من الألعاب القليلة التي تحصل على إجمالي تقييمات Very Positive بمجرد صدورها.

أنت أحد القناصين المتخصصين “بل والعباقرة” في مجال التصويب ببندقيات القَنص من مسافات بعيدة للغاية، وتاريخك في المعارك على مستوى العالم يُؤهّلك لتكون العنصر الفعّال في العملية الجديدة؛ العملية التي ربما تجعل العالم كله في خطر، إذا لم تسر على ما يرام.

تبدأ القصة بتعريفك بالعالم الذي أنت مغموس فيه من منبت الشعر وحتى أخمص القدم، وذلك عبر تقديم شريرة القصة الأولى والأخيرة: رشيدة؛ إنها زوجة أحد جنرالات الحرب البارزين في المنطقة العربية، وبعد وفاة زوجها مباشرة، تولت القيادة من بعده، لتنفيذ نفس مخططه، لكن مخططه لن يفيد أحد إلا رشيدة نفسها، حيث سيتسبب في قلق عام بالمنطقة العربية، مع التأكيد على اندلاع حروب أهلية وثورات داخلية في مختلف البلاد، والتي بالتبعية ستؤثر على العالم الغربي، وهذا ما لا يريده أي أحد؛ خصوصًا أنها تحكم أهلها بالحديد والنار، لكي لا يثوروا عليها.

مهمتك كقنّاص مأجور هي التخلص من رشيدة مرةً، وللأبد، لكن الطريق أمامك محفوفٌ المخاطر.

عليك في البداية، أن تمر بجميع مساعديها ذوي الجنود والعِتاد بمختلف مناطق الصحراء، حتى تصل إلى رأس الأفعى في النهاية، الرحلة؛ لن تكون سهلةً، وحرارة الصحراء قاتلةٌ، لكن هوِّن على نفسك، فأنت مسلح بأحدث التقنيات القادرة على كشف كيلو مترات أمامك، تحديد الأهداف بسهولة، القنص بمنتهى الدقة، بل ورؤية الرصاص وهو يخترق الجماجم والأعضاء الحيوية، في مشهدٍ مرضٍ للغاية.

مزج أسلوب اللعب بين القتال المباشر بالسكاكين، والبعيد ببندقية القنص، وأيضًا الجمع بين كليهما بالأسلحة المتحكم فيها عن بعد، إجمالاً؛ يمكن القول إن القتال في هذه اللعبة مثيرٌ للإعجاب فعلًا، لكن مهلًا؛ الأمر ليس بتلك البساطة.

التصويب رغم كونه الأمتع في اللعبة، إلا أنه الأصعب على الإطلاق، يجب عليك قياس سرعة الرياح، مسافة الهدف، ارتفاع الطلقة، وأخيرًا؛ تثبيت أنفاسك على معدل هادئ تمامًا لضمان التصويب؛ كلها عناصر تأخذ وقتًا عند الاهتمام بها، وفي النهاية؛ ستكون النتيجة أثناء اللعب مرضية إلى أقصى حدٍّ، وإذا كنت فقط تريد تجربة لعب لطيفة وخالية من التعقيد، يقدم لك المطورون “نقطةً برتقاليةً” صغيرةً تتحول إلى الأحمر، عندما يتراصّ مسار الطلقة مع الهدف.

وإذا أصبت الهدف في منطقة محورية من الجسد “الرأس- جانب البطن”؛ سوف ترى واحدًا من أجمل مشاهد القتل السينمائية في حياتك، ربما قدمت ألعابٌ كثيرةٌ هذا المفهوم التشجيعي للاعب من قبل، لكن Sniper Ghost Warrior Contracts 2 أخذته إلى مستوى آخر، تمامًا، دون شكٍّ.

المشكلة الوحيدة في أسلوب اللعب؛ هو أنه تكراريّ بعض الشيء، فالقصة كلها تتمحور حول التنقل من زعيم إلى زعيم، والتعامل مع الأعداء بالطريقة نفسها، في كل مرة، ما يختلف فقط؛ هو المباني وعبارات السيناريو.

تم تجربة اللعبة على جهاز الحاسوب الشخصي – PC، وكانت النتيجة مذهلةً، التوافق الخاص باللعبة مع الحاسوب الشخصي كان ممتازًا؛ معدل الإطارات أدهش الفريق، حيث نتجت عنه تجربةُ لعب سلسةٌ تمامًا، ومنعدمة التقطيع تقريبًا، حتى إذا حدثت انفجارات فجأة أمام اللاعب، كل هذا مع الوضع في الحسبان أنه تم التجريب على بطاقة رسوميات 5700XT من AMD، ومشهورٌ كونها من البطاقات التي لا تتوافق مع الألعاب إلا بعد فترة، وقد أظهرت أداءً مذهلًا مع اللعبة، عندما حصلنا عليها قبل ميعاد الإصدار الرسمي.

أما من حيث الرسوميات نفسها؛ فقد أبدع الاستوديو في ضبط مجسمات الشخصيات بمختلف شرائحها، التحكم في الإضاءة، الإخراج الفني، وأيضًا أبدع في صنع المشاهد السينمائية لاختراق الطلقات لأجساد الجنود (والأهداف الرئيسة).

منذ بداية اللعبة حتى نهايتها؛ سوف يأخذك الاستوديو في جولة موسيقية في رحاب عالم الحروب؛ إنه المكان الذي تتقطع فيه الأوصال إلى فتات، ويحترق فيه البشر رمادًا!.

الموسيقى حماسيةٌ بشدة، تجعل وقوفك في شاشة البداية فقط مشجعًا على الدخول وتقطيع الأعداء إربًا، ويستمر الأمر في الداخل أيضًا، حيث تميزت اللعبة بالتصاعد الملحوظ للموسيقى من الهادئة إلى المرتفعة، بالنسبة لمختلف المشاهد القتالية في القصة.

كما أن أصوات الطلقات مرضيةٌ للأذن جدًا، ووقع الأقدام أيضًا واضحٌ، وتمكّن الاستوديو في النهاية من تقديم توليفة صوتية واقعية، تتوافق مع واقعية الجرافيك والقصة وكل شيء آخر في عالم اللعبة.

[تم توفير هذه اللعبة من قبل الناشر قبل صدورها في الأسواق]

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