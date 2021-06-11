One Plus تطلق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

كشفت شركة One Plus الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه OnePlus Nord CE 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 750 G، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OxygenOS.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 299 و 329 يورو.

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