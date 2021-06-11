جديد إنستغرام ميزات تساعد المستخدمين على كسب المال

في إطار سعيها لتطوير إنستغرام أضافت شركة فيسبوك المالكة لإنستغرام مجموعة من الميزات التي تساعد المستخدمين على الحصول على أموال.

وستوفر الميزة الجديدة لصناع المحتوى إمكانية التعاقد مع شركات معينة بهدف الترويج لها في فيديوهاتهم والحصول على عائدات مالية مقابل هذا الترويج.

وقالت فيس بوك إنّها ستبدأ اختبار الميزات الجديدة لدى عدد من صناع المحتوى والشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقوم بإطلاقها للجميع خلال الفترة القادمة.

وأكدّت فيس بوك بأنّ صناع المحتوى لن يحصلون على أي أموال ما لم يقم المستخدمون على بالنقر على المنشور الذي روج فيه لتلك الشركات، وبأنّهم سيحصلون على أموال في حال استوفت فيديوهاتهم شروطاً معينة كعدد ساعات البث الكلية أو عدد المشاهدات.

يذكر أنّ فيس بوك تهدف من خلال هذه الميزات جذب المستخدمين لإنستغرام، والحفاظ على عدد المستخدمين الموجودين حالياً.

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