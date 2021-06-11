غوغل تضيف ميزات جديدة لتطبيق Outlook على الهواتف

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Outlook على الهواتف الذكية قامت شركة غوغل الأمريكية بإضافة مجموعة من الميزات التي تجعل استخدام التطبيق أكثر سلاسة.

وأوضحت غوغل إنّ تطبيق Outlook المخصص للهواتف التي تعمل بنظام أي أو إس سيزود بمجموعة من الميزات التي ستساعد المستخدم على استخدام الأوامر الصوتية للتحكم بالبريد الإلكتروني.

ومن الميزات التي سيحصل عليها التطبيق إمكانية اعتماد الأوامر الصوتية في عملية البحث في البريد، ودون الحاجة لاستخدام الكلمات الدلالية.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ غوغل ستزود التطبيق بميزة استعمال الكلام للرد على الرسائل في البريد الإلكتروني، حيث سيقوم Outlook بتحويل الأصوات لكلمات مكتوبة يمكن للمستخدم إرسالها عبر رسالة.

كما زودت غوغل التطبيق بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وذلك لكي تساعد المستخدم على جدولة الرسائل وإرسالها لأشخاص معينين في الوقت الذي يحدده الشخص.

يذكر أنّ غوغل أشارت لأن التحديثات ستصل حالياً للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، على أن تصل خلال الفترة القادمة للأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

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