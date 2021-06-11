تحديث iOS 15 – مزايا جديدة لن تكون متوفرة على هواتف الايفون القديمة!

جميع هواتف الايفون التي تعمل حالياً بتحديث iOS 14 سوف يصلها تحديث iOS 15 الجديد. هذا يعني أن هواتف ايفون 6s و 6s بلس فما أحدث ستنال تحديث iOS 15، رغم ذلك فإن الإصدارات الأقدم سيتم حرمانها من بعض المزايا الجديدة في التحديث.

ما هي الإصدارات الأقدم من الايفون؟

عبارة “الإصدارات الأقدم” من الايفون عبارة مطاطية وقد تحتمل الكثير من المعاني، ونحن هنا بالطبع لا نقصد إصدارات الايفون التي تعمل بتحديثات أقدم من iOS مثل هاتف ايفون 5s أو أي من هواتف الايفون الأخرى التي توقفت ابل عن دعمها وتزويدها بالتحديثات.

وإنما نعني هواتف الايفون التي تم إطلاقها قبل سنوات قليلة والتي تعمل حالياً بتحديث iOS 14 وستكون مشمولة في تحديث iOS 15 أيضاً.

الإصدارات الأقدم تشمل الإصدارات التالية من الايفون:

ايفون 6s

ايفون 6s بلس

ايفون 7

ايفون 7 بلس

ايفون 8

ايفون 8 بلس

ايفون X

الهواتف السابق ذكرها سيتم تحديثها إلى iOS 15 لكنها سوف تفتقد إلى عدة مزايا في التحديث كونها تفتقد إلى معالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine أو كون المعالج الموجود بها بقدرات أقل من المطلوب.

الكثير من المزايا المهمة المتقدمة في تحديث iOS 15 تتطلب وجود معالج ابل A12 Bionic فما أحدث.

مزايا في iOS 15 سوف تفتقدها هواتف الايفون الأقدم

هواتف الايفون السابق ذكرها في المقال ستحصل على التحديث الجديد لكن لاعتبارات قدرات المعالجة فيها سوف تفتقد إلى المزايا الآتية في التحديث:

ميزة النص الحي Live Text

وهي ميزة التعرف على النصوص داخل الصور عبر الكاميرا أو تطبيق الصور أو أي من تطبيقات النظام الأخرى بما في ذلك المتصفح. للمزيد يمكنك قراءة المقال التالي عن ميزة Live Text في تحديث iOS 15.

البحث باستخدام محتوى الصورة Visual Lookup

يتعرف الجهاز على محتوى أي صورة ويقوم بالبحث عنها عبر الإنترنت وجلب المعلومات الخاصة بها من الإنترنت.

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio ووضع البورتريه في فيس تايم

حصل تطبيق فيس تايم على عدة مزايا جديدة في تحديث iOS 15 لكن ميزة وضع البورتريه والصوت المحيطي Spatial Audio التي تجعلك قادراً على تحديد اتجاه الصوت من موقع مربع مكالمة الفيديو على الشاشة لن تكون موجودة في الهواتف السابق ذكرها.