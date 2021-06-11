دراسة أمريكية: لقاح بيونتيك يحمي من متحورات كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة تكساس، ونشرت في دورية نيتشر فعالية لقاح بيونتيك في مواجهة متحورات فيروس كورونا المستجد.

وقام الباحثون بفحص 20 عينة دم ل15فرداً حصلوا على لقاح بيونتيكفايزر، واختبروا الاستجابات المتغيرة لكورونا.

واكتشف الباحثون بأنّ فعالية الأجسام المضادات كانت أقل مع المتغيرات مقارنة بنوع فيروس كورونا المنعزل.

وأكدّ الباحثون بأنّ لقاح بيونتيك فايز يقي من السلالات المحتورة كالسلالة الهندية، والسلالة التي ظهرت في نيجيريا، بالإضافة لفعاليته في مواجهة كافة السلالات الأخرى التي ظهرت من الفيروس السريع الانتشار.

يذكر أنّ نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع نتائج دراسات سابقة أكدّت فعالية اللقاح في مواجهة السلالات المتحورة من كورونا.

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