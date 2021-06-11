عقوبة أم تؤدي لوفاة ابنتها الصغيرة

شهدت منطقة ساراتوف الروسية حادثةً مؤسفةً للغاية راحت ضحيتها طفلة أناستاتيا البالغة من العمر والتي سقطت من شرفة منزلها نتيجة عقوبة والدتها.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرا المراقبة التي كانت موجودة في المنطقة قيام الأم آنا روزانكينا البالغة من العمر 23 عاماً بتعليق ابنتها من الشرفة كعقوبةٍ لها، وسط صراخ الطفلة التي استنجدت بوالدتها وقالت لها إنّها خائفة، قبل أن تحدث الكارثة وتتمزق ثياب الطفلة وتسقط عن ارتفاع 18 متر لتلقى حتفها على الفور.

وعلى الفور قامت الأم بأخذ جثة ابنتها والصعود بها للمنزل، وهي غير مصدقة لما حدث.

وقال حد شهود العيان أكدّ سماعه صرخات الطفلة واستغاثتها، قبل أن يسمع دوي سقوطها على الأرض.

يذكر أنّ الأم ادعت بأن ابنتها تسلقت الشرفة لوحدها وسقطت منها، قبل أن تدحض كاميرا المراقبة كلامها، وتؤكد ارتكابها جريمة قتل ابنتها.

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