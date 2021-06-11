أفضل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو للاندرويد تتيح لنا القدرة على تسجيل كل ما يحدث على شاشة الهاتف بسهولة شديدة. في حين أن نظام أندرويد يوفر بالفعل ميزة تصوير الشاشة فيديو ولكن التطبيقات الخارجية على متجر جوجل بلاي تحمل معها العديد من المزايا الرائعة والتي تكون أغلبها مجانية بالكامل وبعضها الأخر مدفوعة الأجر.

هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للبحث عن تطبيقات تصوير الشاشة فيديو. على سبيل المثال يمكنك تسجيل بعض الشروحات المرئية والبرامج التعليمية التي يمكنك مشاركتها مع متابعيك على قناتك على اليوتيوب. أو من الممكن أن تستعين بها في تصوير الفترات الزمنية التي تقضيها داخل الألعاب.

بغض النظر عن السبب تحديداً، فهذه التطبيقات تقوم بعمل رائع. وسوف نتناول معكم مجموعة من أفضل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو لنظام أندرويد ونستعرض أمامكم جميع مميزاتها وسنلقي الضوء على سلبياتها أيضاً.

1- AZ Screen Recorder

تطبيق AZ Screen Recorder يحتوي على كم هائل من المزايا الرائعة. ربما هو أشهر تطبيق على متجر جوجل بلاي متخصص في تصوير الشاشة فيديو مع إمكانية تسجيل ردود أفعالك من خلال الكاميرا الأمامية. يتيح لك التطبيق إمكانية التصوير مع تسجيل صوت الهاتف أو تسجيل الصوت الخارجي من خلال الميكروفون. وبهذا الشكل هو تطبيق رائع من أجل تسجيل ألعابك أو عمل شروحات مرئية وبرامج تعليمية لتوضيح كل لمسة تقوم بها على الهاتف.

يسمح لك التطبيق بالتعديل على دقة العرض ومعدل البت وعدد الإطارات قبل التسجيل. التطبيق بسيط جداً وسهل الاستخدام مع واجهة بديهية ويمكنك استخدامه في التقاط صور سكرين شوت أيضاً. بالإضافة إلى ذلك هو يحتوي على محرر فيديو، ولكن محرر الفيديو المدمج متواضع جداً ويحتوي على إعدادات قليلة جداً. الجانب السلبي الوحيد في التطبيق هو أنك مُضطر على الترقية للإصدار المدفوع من أجل الاستفادة من جميع مميزاته.

السعر : مجاني

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2- Mobizen Screen Recorder

تطبيق Mobizen Screen Recorder غني عن التعريف ومن أفضل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو لنظام أندرويد. يحتوي على لوحة قيادة رائعة وسهل الاستخدام للغاية ويسمح بتسجيل الصوت أيضاً. يمكنك التعديل على إعدادات التسجيل حسب رغبتك واختيار جودة الفيديو قبل البدء في التسجيل. على سبيل المثال يمكنك اختيار الجودة FHD 1080p أو تختارها HD 720p من أجل تقليل حجم الفيديو. أيضاً من الممكن أن تضبط معدل البت وعدد الإطارات.

والأفضل من كل ذلك أنه يحتوي على محرر فيديو رائع سيساعدك بشكل كبير جداً في التعديل على التسجيلات كيفما تشاء وبسهولة شديدة. المشكلة الوحيدة التي قد تواجهك أثناء استخدامه هو أنه عندما تقوم بإيقاف التسجيل مؤقتاً من الممكن أن تواجه بعض الأخطاء ولذلك ننصحكم بعدم إيقاف التسجيل أثناء الاعتماد عليه. ولكن على الصعيد الإيجابي فهو محرر مجاني بالكامل ولا يفرض قيود على الفترة الزمنية ولا يضيف العلامة المائية على التسجيلات ويحتوي على محرر فيديو احترافي بالفعل ويدعم أغلب هواتف الاندرويد وحتى القديمة منها.

السعر : مجاني

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3- Super Screen Recorder

Super Screen Recorder تطبيق رائع بمعنى الكلمة من أجل تصوير الشاشة فيديو على نظام أندرويد. بسهولة شديدة يمكنك بدء التسجيل أو الإيقاف المؤقت ثم معاودة التسجيل مرة ثانية، هذه ميزة رائعة تجعلك تتخطى الأجزاء التي لا تحتاج تسجيلها وفي نفس الوقت ستجعلك في غنى عن تطبيقات المونتاج. للأسف بعض المزايا قد تضطر للدفع من أجلها، ولكن هناك العديد من المزايا المجانية والمدفوعة التي تستحق الترقية للإصدار المدفوع من أجلها.

أولاً يحتوي التطبيق على ميزة إمكانية بدء التسجيل أو الإيقاف المؤقت من خلال “هز” الهاتف بين يديك فقط. أيضاً يحتوي على محرر فيديو جيد مع العديد من أدوات المونتاج التي قد تحتاج إليها للحصول على مقاطع فيديو مثالية ويسمح لك بتسجيل مقاطع زمنية طويلة ويتيح لك القدرة على إضافة علامة مائية على مقاطع الفيديو الخاصة بك لحمايتها من السرقة ويدعم ميزة جدولة التصوير بمؤقت. جميع هذه المميزات تجعله واحد من أفضل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو على متجر جوجل بلاي. ومن الممكن أن تكتفي بالإصدار المجاني.

السعر : مجاني

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4- Google Play Games

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الجانب السلبي أولاً وهو أن تطبيق Google Play Games يسمح بتصوير الشاشة فيديو لمدة 4 ساعات فقط. ولكن إذا أردت رأيي الشخصي فهو واحد من أفضل تطبيقات التصوير وأسلها في الاستخدام وأسرعها وهذه المدة الزمنية كافية جداً من أجل تصوير ألعابك. ولكن لا تدع اسم التطبيق يجعلك تحيد عنه، فهو مُسجل فيديو رائع لكل ما يحدث على شاشة الهاتف.

سواء كنت تريد تسجيل الألعاب أو تسجيل الإعدادات الخاصة بالهاتف أو كنت تريد عمل شروحات على بعض التطبيقات الأخرى. جودة التصوير بين 480p و 720p ويتيح القدرة على تسجيل الصوت أثناء تصوير الشاشة.

السعر : مجاني

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5- Screen Recorder – Record with Facecam And Audio

التطبيق الأخير لدينا في القائمة هو Screen Recorder. فإذا لم تكن راضياً عن جميع التطبيقات السابقة، فبالتأكيد هذا التطبيق سوف يجعلك تشعر بالرضا التام. يتيح لك التطبيق تصوير شاشة هاتفك الأندرويد سواء كنت داخل الألعاب أو بعض التطبيقات مع إمكانية تسجيل الصوت عبر الميكروفون وتصوير ردود أفعالك من خلال الكاميرا الأمامية.

وبهذا الشكل هو واحد من أفضل تطبيقات تصوير الشاشة فيديو التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل شروحات يوتيوب أو قناة ألعابك. التطبيق بسيط للغاية وسهل الاستخدام وقادر على التقاط مقاطع فيديو بجودة عالية ولكن على الرغم من كونه مجاني بالكامل إلا أن الإعلانات بداخلة تستهلك نسبة كبيرة من بيانات باقة الهاتف.

السعر : مجاني