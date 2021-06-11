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كريم محمود عبد العزيز يطلق برومو فيلمه الجديد

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز من خلال صفحته الرسمية على موقع إنستغرام برومو فيلمه الجديد موسى.

وعلّق على المنشور بالقول العد التنازلي بدأ، موسى قريباً في جميع دور العرض في مصر.

وسيتناول الفيلم الذي استمر تصويره لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا قصة طالب في كلية الهندسة يخترع أول روبوت في الشرق الأوسط بهدف الانتقام لمقتل والده من وجهة نظره، وهذا ما يجعله مطارداً من قبل السلطات.

وفيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتمثيل نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، سارة الشامي، محمد لطفي، أسماء أبو زيد، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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