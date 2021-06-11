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مخرج الهيبة يكشف تفاصيل آخر الأجزاء

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المخرج السوري سامر البرقاوي عن تفاصيل الجزء الأخير من مسلسل الهيبة المتوقع عرضه في الخريف القادم.

وأفاد سامر إنّ الجزء الخامس الذي يتم تصويره حالياً سيكون بتصوير وتقديم مختلف عن الأجزاء السابقة.

وأشار لأنّ تصوير العمل بدأ في الربيع وسيستمر في فصل الصيف حتى الانتهاء من تصوير كافة المشاهد.

وأوضح المخرج السوري بأنّ سر استمرار نجاح الهيبة هو التجديد الذي كان يشهده كل جزء من أجزاء المسلسل.

وعبر عن حزنه لانتهاء سلسلة الهيبة مع نهاية الجزء الخامس، وقال إنّنا نسعى في نهاية السلسلة لأنّ يتمنى الجمهور لو استمر العمل لأكثر من 5 أجزاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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