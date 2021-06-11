مخرج الهيبة يكشف تفاصيل آخر الأجزاء

كشف المخرج السوري سامر البرقاوي عن تفاصيل الجزء الأخير من مسلسل الهيبة المتوقع عرضه في الخريف القادم.

وأفاد سامر إنّ الجزء الخامس الذي يتم تصويره حالياً سيكون بتصوير وتقديم مختلف عن الأجزاء السابقة.

وأشار لأنّ تصوير العمل بدأ في الربيع وسيستمر في فصل الصيف حتى الانتهاء من تصوير كافة المشاهد.

وأوضح المخرج السوري بأنّ سر استمرار نجاح الهيبة هو التجديد الذي كان يشهده كل جزء من أجزاء المسلسل.

وعبر عن حزنه لانتهاء سلسلة الهيبة مع نهاية الجزء الخامس، وقال إنّنا نسعى في نهاية السلسلة لأنّ يتمنى الجمهور لو استمر العمل لأكثر من 5 أجزاء.

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