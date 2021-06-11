وسائل التواصل الاجتماعي تعيد لأمريكية خاتمها المفقود

ساعدت وسائل التواصل الاجتماعية امرأة أمريكية تدعى ماري بيردسلي على استعادة خاتمها الذي فقدته قبل حوالي 45 عاماً.

وكانت المرأة الأمريكية قد فقدت الخاتم عام 1975 عندما كانت طالبة في المرحلة الثانية، وحاولت البحث عنه دون جدوى، لتفقد الأمل في العثور عليه قبل أن تتلقى رسالة من كريس نورد أبلغها بوجود شيء يخصها لديه، لتفاجئ بإرساله صورة لخاتمها المفقود.

وقالت إنّ الرجل نشر على حسابه في فيس بوك صورة للخاتم، وطلب من أصدقائه نشر الصورة لكي يعيد الخاتم لصاحبه، لتتجاوب مع ندائه مدرسة تعمل في المدرسة، حيث توقعت بأنّ يكون الخاتم ملك لصديقتها، وذلك بسبب وجود الأحرف الثلاثة الأولى من اسمها الثلاثي.

من جانبه قال كريس إنّه وجد الخاتم ملقى في صندوق مهملات قبل حوالي 20 عاماً، وأنّه احتفظ به طوال تلك الفترة قبل أن يقرر اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للعثور على صاحبه.

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