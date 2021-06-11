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شركة One Plus تطلق تلفاز بتكلفة منخفضة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة One Plus الصينية عن تلفاز جديد بتكلفة منخفضة أطلقت عليه TV U1S.

وزودت الشركة الصينية تلفازها الجديد بشاشة LED LCD مقاس 50، 55، 65 بوصة، ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، وجودة عرض UHD، وألوان بعمق 10 نيت، وتغطية لونية بنسبة 93%.

وقالت الشركة الصينية إنّ تلفازها سيدعم تقنية HDR10، و+HDR10ـ وسيحتوي على مكبرين بقدرة 30 واط، مع صوتيات Dynaudio.

وأشارت الشركة الصينية لأنّ تلفازها سيعمل بنظام تشغيل Android 10، وسيدعم نتفليكس والمساعدات الصوتية لغوغل، وأليكسا.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل1غيغا بايت، وسيحتوي التلفاز على 3 منافد HDMI 2.1، ومخرج optical للصوتيات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق الهندية بسعر منخفض لم تكشف عنه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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