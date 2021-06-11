Vertu تطلق هاتف فاخر بمواصفات مميزة

أزاحت شركة Vertu الستار عن هاتفٍ فاخرٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه iVertu 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للعدسة الأولى والثانية، و5 ميغا بيكسل للعدسة الثالثة، و2 ميغا بيكسل للعدسة الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل12غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ Vertu لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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