مسن صيني يلتقي بابنه للمرة الأولى منذ 58 عاماً

شهدت مدينة مقاطعة شاندونغ الواقعة في شرق الصين مشهداً مؤثراً رصدته الكاميرات كان بطله مسن صيني يبلغ من العمر 90 عاماً يلتقي بابنه الذي خطف منه قبل 58 عاماً.

وكان الأب المفجوع (لو) قد فقد ابنه (فو)في محطة قطارات عام 1963 أثناء انتظاره لقطار بمدينة نشنغتشو، حيث قام أحدهم بخطفه وتهريبه لشنغهاي حيث تبناه زوجان.

وقال الأب إنّه أبلغ الشرطة والصحف بفقدان ابنه، وحاول البحث عنه بشتى الطرق دون جدوى، قبل أن يحمل العام 2015 بشرى خير له، حيث أطلقت السلطات حملة بحث عن الابن فو معتمدين على قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي.

لينجحوا في مطلع يونيو الجاري في تحديد مكان الابن، والعثور عليه، وإعادته إلى والده الذي أجهش بالبكاء عندما التقاه مجدداً.

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