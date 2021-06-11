نانسي عجرم تطلق أغنية “مشكلتك الوحيدة”

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة مشكلتك الوحيدة.

وتمكنت النجمة اللبنانية من تصدر الترند على تويتر بتحقيقها 3000 تغريدة خلال أقل من 24 ساعة على إطلاق الأغنية الجديدة.

وظهرت نانسي في الفيديو كليب وهي تسير بالقرب من الشاطئ مرتديةً فستاناً أبيض.

وحقق الفيديو الكليب أكثر من 139 مشاهدة على يويتوب، وتفاعل معه عشاق نانسي عجرم بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي أشادوا من خلالها بصوتها وإحساسها الكبير.

وأغنية مشكلتك الوحيدة من كلمات علي المولي، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية أحييت مؤخراً حفلاً فنياً في قصر عابدين برعاية إحدى الشركات الخاصة وسط حضور جماهيري كبير.

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