زكي فطين عبد الوهاب يصاب بورم في المخ

كشف الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، حيث نشر على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك منشوراً أكدّ من خلاله بأنّ صور الأشعة والتحاليل أثبتت إصابته بالمرض، وطلب من متابعيه الدعاء له، واختتم منشوره بالاعتذار عن الرد على الاتصالات الهاتفية في هذه الفترة.

وكان الفنان المولود في عام 1961 قد أصيب بمرض السرطان قبل فترة وتعافي منه بشكلٍ كامل.

وقدّم زكي فطين عبد الوهاب خلال مسيرته مجموعة من الأعمال أبرزها مسلسل كوفيد 25 الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل أهل القمة، واليوم السادس.

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