الصحة الروسية: المصابين بالسلالة الهندية لا يحتاجون لعلاج خاص

أكدّ وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إمكانية علاج المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا بالطرق التقليدية ودون الحاجة لاتباع تكنولوجيا وتقنيات خاصة لعلاجهم.

وأشار لأنّ المختصون الروس يعكفون حالياً على دراسة خصائص السلالة الهندية لكورونا، وأكدّ بأنّ طرق علاجها مشابهة لطرق علاج السلالات الأخرى التي تم اكتشافها من الفيروس السريع الانتشار.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقتٍ سابقٍ من خطورة الإصابة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية أطلقت قبل مدة قراراً باستخدام أحرف الأبجدية الإغريقية لتسمية طفرات كورونا، حيث أطلق على السلالة الهندية اسم دلتا، في حين أطلق على السلالة البريطانية اسم ألفا.

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