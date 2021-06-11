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لص يقدم على سرقة بنك بعد يومٍ من إطلاق سراحه

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم لص أمريكي يدعى نغو على السطو على أحد فروع بنك تشيس والذييقع في الجادة الخامسة قرب شارع وست 44 في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من خروجه من السجن.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّ الرجل البالغ من العمر 52 عاماً كان مسجوناً في قضية سطو، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه مجدداً بعد يومٍ واحد من خروجه من السجن بكفالة، بعدما طلب المدعي العام إطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة.

وأكدّت الشرطة بأنّها ألقت القبض على نغو بعد مدة قصيرة من عملية السطو التي سرق خلالها 100 دولار أمريكي فقط.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية أعادت اللص إلى السجن، ووجهت له تهمة السطو من الدرجة الثالثة، بالإضافة لتهمة حيازة أسلحة ممنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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