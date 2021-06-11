لص يقدم على سرقة بنك بعد يومٍ من إطلاق سراحه

أقدم لص أمريكي يدعى نغو على السطو على أحد فروع بنك تشيس والذييقع في الجادة الخامسة قرب شارع وست 44 في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من خروجه من السجن.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّ الرجل البالغ من العمر 52 عاماً كان مسجوناً في قضية سطو، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه مجدداً بعد يومٍ واحد من خروجه من السجن بكفالة، بعدما طلب المدعي العام إطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة.

وأكدّت الشرطة بأنّها ألقت القبض على نغو بعد مدة قصيرة من عملية السطو التي سرق خلالها 100 دولار أمريكي فقط.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية أعادت اللص إلى السجن، ووجهت له تهمة السطو من الدرجة الثالثة، بالإضافة لتهمة حيازة أسلحة ممنوعة.

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