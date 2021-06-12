هذه هي مواصفات هاتف ون بلس نورد 2 المنتظر – هل يستحق؟

لا شك أن هاتف ون بلس نورد CE 5G هو خيار مميز في فئته السعرية، لكنه لا يشكل الجيل الجديد من هاتف ون بلس نورد المميز، على العكس هو الحال مع هاتف و نبلس نورد 2 والذي ظهر اليوم في تسريب ضخم من مصادر موثوقة، وفي هذا المقال نحدثكم عن مواصفات هاتف ون بلس نورد 2 المنتظر ومميزاته وعيوبه المتوقعة.

مواصفات هاتف ون بلس نورد 2

تهلّ علينا التسريبات من طرف موقع 91Mobiles الموثوق، وما يعطي هذه التسريبات موثوقية أكبر هو أنها تاتي بالتعاون مع المسرّب الموثوق OnLeaks، لذلك يمكننا أن نفترض أن هذه المواصفات صحيحة بالكامل.

الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.43 بوصة بدقة FHD+ وهي شاشة مع بانيل من نوع أموليد تقدّم تردد يصل إلى 90 هيرتز، لذلك فهي شاشة مثالية من نواحي عديدة، خصوصًا أن مستشعر البصمة سيكون مدمجًا بها.

من حيث الكاميرا فالهاتف سيقدّم مستشعر IMX766 المميز من سوني للكاميرا الرئيسية، وهي التي ستأتي بدقة 50 ميجابيكسل، هذا إلى جانب كاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابيكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل مما يذكرنا بتسريبات هاتف جالكسي S21 FE من سامسونج، والذي سينافس هذا الهاتف بشكل مباشر.

سيقدّم الهاتف معالج Dimensity 1200 5G من ميدياتك، ولعل ون بلس لو اختارت معالج من كوالكوم مثل سنابدراجون 870 أو 865 لكان أفضل! لكن هذا لا ينكر أن معالج ميدياتك هو معالج رائد من جميع النواحي! الذواكر الداخلية هنا ستكون بأرقام مميزة جدًا.. وهي 12/265 جيجابايت.

آخر ما نعرفه هو أن الهاتف سيقدّم بطارية 4500 ملي أمبير، أكبر بنسبة واضحة من بطارية هاتف ون بلس نورد الأصلي، لكن لا معلومات عن سرعة الشحن أو باقي تفاصيل الهاتف! لكن يُتوقع قدومه مع جسم من البلاستيك وبدوم مقاومة المياه أو الغبار.

رسميًا – الكشف عن هاتف ون بلس نورد المنتظر بمواصفات خارقة وسعر $350

سعر وموعد توفر هاتف ون بلس نورد 2

التسريات تشير حتى الآن إلى أن هاتف OnePlus Nord 2 المنتظر سيتوفر في فئة سعرية تتراوح بين 300 و350 دولار أمريكي، وهو ما سيحدث في شهر يوليو المقبل.