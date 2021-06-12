أفضل 5 أجهزة لاب توب في 2021 لكافة الاستخدامات والميزانيات المختلفة

هناك العديد من الحواسيب المحمولة رخيصة الثمن التي يمكنك شراؤها والاعتماد عليها، في الواقع نحن نقولها دائماً أنه لا يوجد لاب توب سيء في الوقت الحالي. جميع الشركات الكبرى مثل ASUS و Dell و HP و Apple و Acer وغيرها تسابق الزمن من أجل توفير أفضل الحواسيب المحمولة التي تناسب كافة الاستخدامات المختلفة. ولكن تذكر أن هناك بعض الحواسيب المميزة التي تستحق فعلاً بضع مئات من الدولارات الإضافية.

فعلى سبيل المثال أفضل أجهزة لاب توب في 2021 تمنحك القدرة على استخدامها وأنت في الخارج بفضل عمر بطاريتها الأطول، أو لأنها تمتلك عتاد هاردوير أقوى فقد يعزز من مستوى إنتاجيتك، أو قد تمتلك حلول تخزينية أسرع من فئة محركات الأقراص الصلبة التي تساعدك في إنجاز أعمالك بشكل أفضل.

ولذلك، حتى لا نيطل عليكم لقد جمعنا لكم أفضل 5 أجهزة لاب توب في عامنا هذا التي تناسب كافة الاستخدامات، فتأكد أن تختار واحداً منها والذي يلبي متطلبات عملك. أيضاً لا تنسى أن تلقي نظرة على أفضل الحواسيب المحمولة التي ننصح بشرائها في 2021.

1- Lenovo Yoga 7i

Lenovo Yoga 7i هو لاب توب هجين مثالي لكافة الاستخدامات. يتمتع بأداء قوي وينفرد بتصميمه الأنيق والمواد الخام عالية الجودة من الألمونيوم وعمر بطارية ملحمي وشاشة بألوان نابضة بالحياة وسماعات قوية توفر صوت نقي ومسموع وفوق كل شيء سعره مميز.

قد يكون الجانب السلبي الوحيد فيه أن لوحة المفاتيح والتاتش باد ليست على أعلى درجة من الجودة، ولكن سعر اللاب توب والمواصفات الفنية التي يتمتع بها تجعله صفقة رابحة بكل المقاييس.

يحتوي اللاب توب على معالج الجيل الحادي عشر Core i5-1135G7 الذي يحتوي على 4 أنوية و 8 خيوط معالجة مما يجعله قادر على التعامل مع جميع برامج الأعمال بسهولة. بالتأكيد هو ليس بنفس قوة Core I7 أو Core I9 ولكن تأكد أنك ستكون راضي عن الأداء جداً.

جدير بالذكر أن المعالج المركزي يحتوي على معالج إنتل الرسومي الجديد Iris Xe وهو قادر حتى على تشغيل بعض الألعاب الحديثة ولكن مع التضحية بجودة الفيديو. ولكنه مناسب لتشغيل جميع الأفلام والاستمتاع بالجودة العالية على شاشته التي تأتي قياس 14 بوصة بدقة FHD.

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اللاب توب صفقة رائعة وسعره أقل من 700$ ويحتوي على منفذين Thunderbolt 4 مما يمنحك القدرة على توصيل اللاب توب بشاشات عرض 4K أو سرعة نقل البيانات مع أقراص التخزين الخارجية بسرعة 40Gbps ولكن هذا في حالة كانت الأقراص التخزينية لديك تدعم هذه السرعات.

وزن Lenovo Yoga 7i أقل من 1.5 كيلو جرام، فهو مصنوع خصيصاً لكي يكون من السهل التنقل به، ولذلك هو صفقة رائعة لجميع الاستخدامات، سواء الأعمال أو الدراسة بالتحديد. للأسف شاشته ليست بمستوى السطوع الذي تتمناه ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة أثناء استخدامك له إلا في حالة الجلوس تحت أشعة الشمس وفي ضوء النهار العالي. جدير بالذكر أنه يحتوي على 8 جيجابايت من حجم ذاكرة الوصول العشوائي وبمساحة 512GB وهو من نوع NVMe PCIe SSD.

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2- MacBook Air M1

في الحقيقة لاب توب MacBook Air M1 لن يجعلك تحتاج قط لإصدار Pro. فهو واحد من أقوى الحواسيب المحمولة وأفضلها في عام 2021 وسعره أقل من 1000$. قوة مُفرطة بفضل شريحة المعالجة الجديدة Apple M1 والتي تحتوي على 8 أنوية معالجة ومعالج رسومي مكون من 7 نوى معالجة و 16 نواة للمحرك العصبي.

هذا المعالج قادر على التعامل مع تعدد المهام بشكل رائع، واستطاعت ابل من خلاله أن توفر عمر بطارية ملحمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. للأسف لا يزال صاحب حواف سميكة وقد تواجه مشكلة في عجز المنافذ المتاحة، ولكن مزاياه تغطي تماماً على جميع عيوبه. تذكر أن لديك لوحة مفاتيح مريحة وعملية أفضل من أي وقت مضى وكاميرا ويب كام احترافية أفضل أيضاً.

على الرغم أن شاشته الصغيرة لا تتعدى 13.3 بوصة إلا أنه يتمتع بدقة عرض 2560×1600 مما يجعلك تستمتع بتفاصيل رائعة أثناء عملك على برامج التصاميم أو الاستمتاع ببعض الأفلام عالية الجودة. ذاكرة الوصول العشوائي تبدأ مع 8 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية فائقة السرعة وقد تكون أسرع وحدة تخزين في العالم يمكنك الحصول عليها في أي لاب توب وتبدأ مع 256 جيجابايت وتنتهي عند 2 تيرابايت.

وزن اللاب توب 1.27 كيلو جرام تقريباً، لن تشعر حتى بوجوده على ظهرك وأنت في الخارج. بسعر أقل من 1000$ يمكنك تشغيل أحدث الألعاب التي تتمتع برسوم جرافيكية ثقيلة أو العمل على جميع البرامج الاحترافية أو الدراسة أو مشاهدة الأفلام أو أي شيء على أكمل وجه، وهو صفقة جيدة للغاية من أجل الأعوام القادمة.

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3- Microsoft Surface Pro 7

في الحقيقة جهاز Surface Pro 7 لم يقدم طفرة حقيقية مختلفة عما قدمه Surface Pro 6 باستثناء منفذ USB-C. ولكن لا يزال هناك عجز في منافذ Thunderbolt وحواف الشاشة سميكة جداً، ولكن وزنه الخفيف وإمكانية تحويله من لاب توب إلى جهاز لوحي “تابلت” تجعل من السهل تفضيله واختياره للعديد من الطلاب والمدرسين.

على صعيد الأداء فهو أكثر من رائع، وهذا بفضل معالج الجيل العاشر Core i5-1035G4 رباعي-النوى والذي يحتوي على معالج رسومي Iris Plus Graphics مصحوب بذاكرة رامات حجمها 8 جيجارام. ستستفيد من شاشته التي تعمل باللمس بدقة 2,736 x 1,824 ووزنه الذي لا يتعدى 0.700 كيلو جرام.

ولكن عمر البطارية لم يظهر نتائج جيدة خلال المراجعات. ولكن مرة ثانية فهذا نتيجة القوة الجديدة التي حصل عليها على صعيد الأداء. فإذا كنت تبحث عن أفضل أجهزة لاب توب يمكنك تحويلها لجهاز لوحي فهذا هو خيار رائع ويستحق الوقوف أمامه والتفكير في أمره ملياً. بالإضافة إلى ذلك فإن سعره مُرحب به جداً.

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4- Dell G5 15 5590

لاب توب تحفة ومتوازن للغاية في مواصفاته الفنية وسعره. هو في الأساس لاب توب موجه للاعبين المتشددين، ولذلك هو يحتوي على معالج قوي طراز Core i5-10300H صاحب الأربعة نوى وثماني خيوط معالجة.

بالإضافة إلى ذلك فهناك بطاقة رسومية من انفيديا طراز GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 وشاشة كبيرة قياس 15.6 بوصة بدقة FHD والأفضل من ذلك أن لوحة العرض بتقنية IPS مما يجعلك قادر على رؤية المحتوى من جميع الزوايا وبهذا الشكل سيكون من السهل الجلول والاسترخاء بأي وضع وتستمتع باللعب أو مشاهدة الأفلام على النحو الأمثل.

كل شيء رائع في اللاب توب وبشكل مبالغ فيه فعلياً. لديك كم رهيب من المنافذ ومن بينها منافذ Thunderbolt 3 و HDMI و DisplayPort وقاري لبطاقات الذاكرة بحجم كامل ومنفذ LAN. لا يوجد عجز في أي شيء، والسعر يبدأ من 816$ للطراز الذي يحتوي على ذاكرة رامات بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256GB من حلول تخزين NVMe PCIe SSD.

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5- Acer Swift 3

نحاول أن نلفت نظركم دائماً لهذا اللاب توب لأنه بالتأكيد واحد من أفضل الحواسيب المحمولة في عام 2021 ذات السعر الاقتصادي رغم مواصفاته المميزة. ولكن تذكر أن هناك طرازان مختلفان من نفس اللاب توب، أحدهما بمعالج الجيل العاشر من إنتل، والأخر بمعالج Ryzen 5 أو Ryzen 7.

وبالتأكيد ننصحكم بالتوجه ناحية الطراز الذي يحتوي على معالجات AMD لأنها هذه المرة تقدم أداء أعلى وعمر بطارية أطول والسعر لن يتخطى 625$ تقريباً ويأتي مع فأرة Acer هدية.

اللاب توب يحتوي على معالج سداسي النوى بمعالج رسومي Radeon Graphics وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مما يجعله مؤهل لخوض الألعاب الحديثة بتجربة ممتعة.

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بالتأكيد لن يكون الأمر بنفس الشكل الذي يمكنك الحصول عليه من بطاقات انفيديا الرسومية، ولكن من الممكن أن تستمتع بتشغيل بعض الألعاب على جودة رسومية منخفضة على شاشته التي تأتي قياس 14 بوصة بدقة FHD ولوحة عرض IPS. للأسف لا يوجد منافذ Thunderbolt ولكن هناك عدد كافي من منافذ USB 3.2 و USB 2.0 ومنفذ HDMI وقارئ لبصمات الأصابع وبطارية طويلة تمتد لأكثر من 11 ساعة عمل.

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