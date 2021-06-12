ريلمي تكشف دون قصد عن سعر هاتفها الرائد الجديد Realme GT

قامت شركة Realme عن طريق الخطأ بالإفصاح عن سعر هاتفها الرائد الجديد Realme GT على موقعها الرسمي والذي يحتوي على أقوى شريحة معالجة من كوالكم حتى الآن طراز Snapdragon 888.

واستطاعت بعض المصادر الأوروبية استغلال الفرصة سريعاً والكشف عن سعر الهاتف على مواقعها والذي اتضح أنه يبلغ قيمته 549 يورو أو ما يعادل 669 دولار أمريكي. ولكن سريعاً قامت الشركة بسحب هذه المعلومات على الفور ولكنها تؤكد بأن الهاتف يحتوي على 12 جيجارام من سعة ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

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جدير بالذكر أن الشركة الصينية أطلقت بالفعل هاتف Realme GT مبكراً هذا العام في الصين مقابل 3299 يوان صيني أي ما يعادل 516 دولار أمريكي. ولذلك من المتوقع أن يتم بيعه في الدول الأوروبية مقابل 150$ دولار أمريكي إضافيين على سعره الأصلي.

أغلب المستخدمين يأملون في توافر نسخة من نفس الهاتف ولكن مع ذاكرة رامات بحجم 8 جيجارام وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت فقط لكي يكون في متناول الفئة المتوسطة من المستخدمين. ولكن هناك مصادر موثوقة تؤكد أنه سوف يتم إطلاق الهاتف بدول أوروبا في نهاية الشهر الجاري.

هاتف Realme GT يحتوي على شريحة معالجة صاروخية طراز Snapdragon 888 وشاشة مذهلة OLED قياسها 6.7 بوصة وتعمل بمعدل تحديث سرعته 120Hz وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 إلى 12 جيجارام وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 حتى 256 جيجابايت.

على الرغم من ذلك هناك بعض الصور التي تم تسريبها وتوضح أن هاتف Realme GT يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت. ولكن ماذا عن سعة البطارية؟ يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير في الساعة ويأتي الهاتف مُرفق بالشاحن السلكي قدرته 65 واط ويحتوي على منفذ لسماعة الرأس.

بالنسبة لتكوين الكاميرا الخلفية فهي عبارة عن وحدة تصوير احترافية ثلاثية والتي تتكون من كاميرا أساسية بمستشعر دقته 64 ميجابكسل وكاميرا ذات عدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا الماكرو المخصصة بدقة 2 ميجابكسل بينما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. وفي الختام تؤكد الشركة أن أن الرائد الجديد سوف يحصل على إصدار أندرويد 12 فور الإطلاق في أوروبا.