تحديث iOS 15 – ما الذي سوف يحدث إن لم تقم بالتحديث مستقبلاً ؟

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 لأجهزة الايفون والايباد سوف يتم إطلاقهما بحلول شهر سبتمبر المقبل، تحديثات النظام هي تحديثات اختيارية وليست إجبارية ولكن ما الذي سوف يحدث إن لم تقم بتحديث جهازك وقررت الإبقاء على تحديث iOS 14 أو iPadOS 14 الحالي؟

سياسة التحديثات الجديدة من ابل

ابل – حالياً ومنذ فترة بعيدة – لا تقوم بفصل التحديثات الأمنية عن التحديثات الدورية للنظام بل ترسلها معاً في تحديث واحد في أغلب الأوقات.

بذلك تكون التحديثات الأمنية جزءً من تحديث أكبر للنظام، ولا يمكن تنزيلها وتثبيتها بغير تثبيت كامل التحديث.

ابل مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 اضافت خيار يسمح بتثبيت التحديثات الأمنية فقط، أو الجزء الأمنى من كل تحديث جديد دون الحاجة إلى تثبيت كامل التحديث إذا رغب المستخدم في ذلك.

هذا الخيار مفيد للمستخدمين في حالة إن كانوا غير عازمين على الترقية لإصدار أحدث من النظام خوفاً من أن يكون التحديث الجديد غير مستقر أو به مشاكل تعوق استخدام أجهزتهم كأن يؤثر التحديث سلباً على أداء البطارية.

من حقك عدم الرغبة في التحديث، ابل سوف تحترم تلك الرغبة ولكن ستواصل تزويدك بالتحديثات الأمنية حتى تقرر الترقية إلى الإصدار الأحدث.

ابل تتبع نفس السياسة منذ سنوات مع نظام ماك حيث التحديثات الأمنية منفصلة عن التحديثات الأخرى التي تشمل إضافة مزايا جديدة أو إصلاح أخطاء في النظام.

بالنسبة لكثير من المستخدمين فإن استقرار النظام لأداء المهام الأساسية اليومية بكفاءة أهم بكثير من تجربة مزايا جديدة قد تأتي على حساب استقرار النظام، لذا فتلك السياسية الجديدة في التحديثات ستكون محل ترحيب.