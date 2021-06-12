الشركة المنتجة لفيلم “العارف” تُحدد موعد عرضه

أعلنت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم العارف لأحمد عز و”كارمن” بصيبص عرض الفيلم يوم 12 يوليو القادم في دور السينما المصرية، بعد تأجيلٍ لعدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويُعدّ هذا الفيلم أول الأفلام المصرية التي يتم تصويرها في 4 دول، حيث صُور في مصر، إيطاليا، ماليزيا، وبلغاريا.

وأشارت الشركة المنتجة لاستعانتها بـ4 مصممين عالميين من أجل تنفيذ المشاهد الخطرة في العمل، وقالت إنّها انتهت من تصوير العمل في الشهر الماضي.

وفيلم العارف من تأليف محمد سير بشير وإخراج أحمد علاء الديب وبطولة أحمد عز، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، بالإضافة إلى محمود تايسون وغيرهم من النجوم.

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