علام تدل الدموع الدموية؟

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من تجاهل الدموع الدموية، وقال إنّ هذه الدموع قد تكون دليلاً على إصابة الشخص بمشاكل صحية خطيرة.

وأوضح الطبيب الروسي أنّ هذه الدموع قد تكون دليلاً على إصابة الشخص بالسرطان أو قد تحدث بسبب أورام في الغدة الدرقية تدل على وجود إصابات في الكبد، وتخثر الدم، أو بسبب تطور الأورام لتصبح خبيثة، الأمر الذي يؤدي لضعف حركة مقلة العين، وزيادة الضغط عليها.

وقال إنّ الدموع الدموية لدى النساء قد تدل على وجود التهاب في بطانة الرحم، وذلك بسبب تكاثر أنسجة الغشاء المخاطي لتجويف الرحم خارج حدوده.

ودعا الطبيب الروسي الناس لعدم إهمال الدموع الدموية، واستشارة الطبيب من أجل تحديد الأسباب التي أدّت إليها، وعلاجها بشكلٍ كامل.

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