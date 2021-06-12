ثمانيني يضرب مثلاً رائعاً بالوفاء للزوجة

قام مُسنّ إسباني يُدعى سوتو بصناعة مقعد خشبي بنفسه، ووضعه بطريق زوجته حتى تجلس عليه للراحة أثناء نزهتها الصباحية.

وقال المُسن البالغ من العمر 82 عاماً إنّ بلدية بلدة “لا إسترادا” الواقعة شمال غربي إسبانيا رفضت الالتماس الذي تقدم به، ولم تقبل بوضع مقعد في طريق زوجته ماريا سوتو البالغة من العمر 79 عاماً والمصابة بالفصال العظمي لكي ترتاح عليه أثناء نزهتها الصباحية.

وقال الزوج إنّ ماريا تمشي على عكاز، وتعاني في تمرينها الصباحي، لذلك قرر مفاجأتها وقام على الفور بصناعة مقعد خشبي لها.

وقام المُسن بالتوجه لأحد المتاجر المحلية لشراء مستلزمات النجارة، ليقوم بعدها بصناعة المقعد خلال نصف ساعة، مستفيداً من بعض الألواح الخشبية التي كانت موجودة في منزله.

وقال سوتو إنّ مقعده يحتاج للتلميع، إلّا أنّه ثابت ويساعد زوجته على أخذ الاستراحة.

يُذكر أنّ مالك متجر محلي سمح للمُسن الإسباني بوضع المقعد أمام متجره؛ لكي تستريح عليه زوجته بشكلٍ يومي.

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