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“غوغل” تسمح للمحركات المنافسة بالتواجد على أندرويد مجاناً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجابت شركة غوغل الأمريكية لطلبات الاتحاد الأوروبي، والشركات المنافسة، وسمحت بتواجد 12 محرك بحث للشركات المنافسة على نظام أندرويد بشكلٍ مجاني.

وقالت غوغل إنّ التحديث الذي سيصدر في شهر سبتمبر القادم سيتيح للمستخدم اختيار متصفح، كمتصفح بينغ أو غيرها من المتصفحات المتاحة كمتصفح افتراضي لجهازه.

وأشارت إلى أنّ النظام سيقوم بتحميل تطبيق المتصفح الذي يحدده المستخدم في حال كان يدعمه، وذلك لكي يستخدمه في التصفح عوضاً عن متصفح غوغل.

وكانت غوغل قد دخلت في الفترة الماضية في نزاعات مع الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عليها غرامات مالية ضخمة بسبب سياستها التي تفرض على الشركات الأخرى المالكة للمتصفحات المنافسة دفع مبالغ كبيرة لوضع متصفحاتهم في نظامها، الأمر الذي يقتل روح المنافسة بين الشركات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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