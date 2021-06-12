بطبيعة الحال عندما تبدأ في استخدام أي تطبيق على هاتفك الاندرويد، سيظل هذا التطبيق يعمل في الخلفية حتى بعدما تتوقف عن استخدامه، مما يتسبب في زيادة استهلاك شحن البطارية وذاكرة الوصول العشوائي. قد يكون هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلك تشعر ببطء شديد أثناء استخدامك للهاتف أو عند تشغيل بعض الألعاب، خاصة إذا كان الهاتف لا يحتوي على القدر الكافي من الموارد “المعالج والرامات” التي تجعله قادر على تشغيل التطبيقات الثقيلات وتعدد المهام بسلاسة.

لحسن الحظ أن نظام أندرويد يتطور بسرعة مذهلة، حيث تحاول شركة جوجل ألا تجعل التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك نسب عالية من موارد الهاتف، ولكن ستظل المشكلة قائمة، خاصة وأن هناك العديد من الهواتف القديمة الغير قادرة على الاستفادة من إصدارات نظام أندرويد الحديثة نتيجة توقف الشركة المصنعة عن دعمها.

ولذلك في هذا المقال قررنا أن نوضح لكم كيفية إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على الاندرويد بشكل يدوي من أجل تعزيز سرعة الهاتف والتخلص من مشكلة البطء التي تواجهنا أثناء استخدامه في التطبيقات الثقيلة.

إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على الاندرويد من زر التطبيقات الحالية

على هاتفك الاندرويد قم بالنقر على زر التطبيقات الحالية “Recent Apps” المتواجد أسفل يمين الشاشة

ستلاحظ في الشاشة التالية ظهور نوافذ مُصغرة لجميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية، انقر على التطبيق الذي تريد إغلاقه مطولاً ثم اسحب إلى اليمين.

أو يمكنك النقر على علامة X لأغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية. وهكذا تم الأمر وسوف تلاحظ بعدها أنه تم تحرير مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي “الرامات”.

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من تطبيق الإعدادات

إذا لم تكن قادراً على إغلاق التطبيقات من زر “التطبيقات الحالية” أو لأي سبب أخر لم تجد هذا الزر متواجد أمامك، فمن الممكن إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية من تطبيق الإعدادات. توجه إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك الاندرويد ثم ابحث عن التطبيقات.

ابحث عن التطبيق الذي تريد إغلاقه وبعد أن تصل له انقر فوق زر “إيقاف إجباري”، ثم انقر موافق على رسالة إغلاق التطبيق. إذا كان هاتفك باللغة الإنجليزية انقر فوق Force Stop. وهذا هو كل شيء من أجل التخلص من جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية. تذكر أن تتأكد من إغلاق التطبيقات دائماً بعدما تنتهي من استخدامها حتى تتمكن من تحرير مساحة ذاكرة الرامات والمحافظة على سعة الشحن.