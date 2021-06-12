One Plus تستعد لطرح هاتف Nord 2 المميز

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة One Plus الصينية، مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Nord 2.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Dimensty 1200 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وستُزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.4 بوصة بتردد 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستكون الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 و256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ التسريبات فشلت في توقع سعر الهاتف الجديد وموعد إطلاقه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية