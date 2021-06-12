أشبه بالخيال.. غواص يعود للحياة بعدما ابتلعه حوت

روى الغواص الأمريكي مايكل باكارد من ولاية ماساتشوستش الأمريكية، قصة عودته للحياة بعدما ابتلعه حوت أحدب لمدة نصف دقيقة.

وقال الغواص إنّه كان يسبح على عمق 14 متراً قبالة بروفينستاون، قبل أن يشعر بارتطامه بنتوء، وتوقع أنّ تكون سمكة قرش هاجمته، لكنّ عدم إحساسه بآلام أنيابها وتحول كل شيء حوله لأسود جعله يدرك أنّه عالق في فم حوت.

وقال إنّه ظلّ في فم الحوت لمدة 30 ثانية تنفس فيها من خلال جهاز الأوكسجين، وفكر فيها بزوجته وأطفاله بعد وفاته قبل أن يفاجأ بصعود الحوت لسطح الماء، وقيامه ببصقه، ليقوم صديق له بإنقاذه، ونقله لمستشفى كيب كود في الولاية ذاتها، حيث تلقى العلاج المناسب.

يُذكر أنّ علماء الحياة البرية قالوا إنّ المواجهة بين الإنسان والحوت الأحدب نادرة الحدوث، وأشاروا إلى أنّ هذه المواجهة عرضية، لأنّ الحوت الأحدب يتغذى على الأسماك ولا يواجه الإنسان.

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