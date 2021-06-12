جديد الصين.. هاتف ببطارية سعتها 8500 ميلي أمبير

كشفت شركة Doogee الصينية عن هاتفٍ جديدٍ مناسب للاستخدامات الشاقة، مزود بمحدد المدى بالليزر أطلقت عليه S97 Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio 95 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

زودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 1560*720 بيكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 8500 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

ويتميز الهاتف الجديد بقدرته على تحمّل السقوط والصدمات وفق معيار IP 68، وIP69K، وMIL-STD-810G، وباحتوائه على شعاع ليزر يفيد عند إجراء العروض التقديمية.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية