روسيا تكشف عن بخاخ لكورونا خاص بالأطفال

كشفت السلطات الصحية الروسية عن بخاخ أنف جديد، لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول إنّ روسيا اختبرت بخاخ الأنف الذي يحتوي على بخاخ سبوتنيك-في على الأطفال من سن 8 إلى 12 عام، وأشار لأنّ النتائج كانت إيجابية، ولم يظهر على الأطفال أي أعراض جانبية بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المسؤول أنّ فعالية اللقاح مماثلة لفعالية الحقنة، وأشار لأنّهم اختاروا هذه الطريقة السهلة لتطعيم الأطفال ضد الفيروس السريع الانتشار.

وأشارت وزارة الصحة الروسية إلى أنّ عملية تطعيم الأطفال ببخاخ الأنف، ستبدأ في منتصف سبتمبر القادم.

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