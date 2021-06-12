شاهد صور صاحبة أطول رموش في العالم

تمكنت امرأة صينية تُدعى يو جيانشيا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بسبب امتلاكها أطول رموش في العالم.

حيث نشرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية مقطع فيديو للمرأة الصينية، تظهر من خلاله رموشها التي يصل طولها لحوالي 20.5 سم.

وحطمت بذلك يو جينانشيا الرقم القياسي العالمي المسجل باسمها، بطول 12.5 سم والذي سجلته في العام 2016.

من جانبها قالت يو إنّها انتبهت لطول جفنيها لأول مرة في العام 2015، وبأنّها توجهت للأطباء الذين لم يقدموا لها تفسيراً يبرر هذا الأمر.

وأكدت يو بأنّ الرموش الطويلة لا تؤثر بشكل سلبي على حياتها، بل إنّها كانت عوناً لها في حياتها، فهي أغنتها عن وضع الكحل أو ظلال العيون.

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