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شاهد صور صاحبة أطول رموش في العالم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت امرأة صينية تُدعى يو جيانشيا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بسبب امتلاكها أطول رموش في العالم.

حيث نشرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية مقطع فيديو للمرأة الصينية، تظهر من خلاله رموشها التي يصل طولها لحوالي 20.5 سم.

وحطمت بذلك يو جينانشيا الرقم القياسي العالمي المسجل باسمها، بطول 12.5 سم والذي سجلته في العام 2016.

من جانبها قالت يو إنّها انتبهت لطول جفنيها لأول مرة في العام 2015، وبأنّها توجهت للأطباء الذين لم يقدموا لها تفسيراً يبرر هذا الأمر.

وأكدت يو بأنّ الرموش الطويلة لا تؤثر بشكل سلبي على حياتها، بل إنّها كانت عوناً لها في حياتها، فهي أغنتها عن وضع الكحل أو ظلال العيون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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