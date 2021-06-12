وليد توفيق يُشوق جمهوره لعمله الجديد

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، أعلن من خلاله الانتهاء من تسجيل أغنية جديدة قديمة كان قد غناها على المسرح في وقتٍ سابق.

وقال الفنان اللبناني: “أغنية غنيتها على المسرح زمان وأحببتموها اسمها شايفك العالم بحالو شايفك الحلو وخيالو”.

وأكد بأنّ الأغنية ستكون من توزيع وألحان باسم منير، وتمنى بأنّ تنال الأغنية الجديدة إعجاب متابعيه.

يذكر أن النجم اللبناني نشر في وقتٍ سابق صورة تجمعه بابنته بمناسبة افتتاحها شركة خاصة بها، ونجاحها في حياتها المهنية، ووجه لها رسالة عبّر لها من خلالها عن حبّه فخره بها، وبالإنجازات التي حققتها في حياتها.

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