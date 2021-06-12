ولاية باكستانية تهدد الممتنعين عن التطعيم بعقوبة غريبة

في إطار سعيها لدفع السكان للحصول لقاح كورونا، قامت ولاية البنجاب الباكستانية بفرض عقوبة غريبة على الأشخاص الذين يمتنعون عن الحصول على التطعيم.

وقالت السلطات الصحية، إنّها ستقوم بقطع شبكة الهاتف عن الأشخاص الذين يرفضون الحصول على لقاح كورونا.

وبرر الناطق باسم الخدمات الصحية في الولاية حماد رضا القرار، بعدم إقبال الناس على اللقاح.

من جهة أخرى قال سكان الولاية، إنّ هذا القرار غير منطقي، ولن يجبرهم على أخذ اللقاح لأنّهم يخشون من آثاره الجانبية.

يذكر أنّ باكستان سجلّت منذ انتشار فيروس كورونا حوالي 923 ألف حالة إصابة بكورونا، توفي منهم أكثر من 21 ألف إنسان.

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