إنفينيكس تُطلق لاب توب جديد بمواصفات مميزة

أزاحت شركة إنفينيكس الصينية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه INBook X1 Pro.

وسبعمل هذا الحاسوب بمعالجات Intel Core i3-1005G1، وCore i5-1035G1، وCore i7-1065G7، ومعالج رسوميات Intel Iris Plus UP to64 UE، ونظام وتشغيل Window 10.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1920 * 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا فيديو بدقة 720 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب بسعة 256 و512 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية ل6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 55 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 13 ساعة متواصلة، منفذ USB-C، منفذ USB 2.0، ومنفذ USB 3.0، بالإضافة لمنفذ HDMI.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية