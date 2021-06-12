Razer تكشف عن سماعة بميزة إلغاء الضوضاء

كشفت شركة Razer الأمريكية عن سماعة جديدة بخاصية إلغاء الضوضاء، أطلقت عليها Opus X.

وستأتي السماعة الجديد بمحرك 40 مم مع تصميم مميز بحجم أكبر لوسائد الأذن، وستحتوي على ميكروفونات خارجية تعمل على تحديد وإلغاء الضوضاء النشطة.

وستحتوي السماعة على نمط ،Quick Attention الذي يعمل على مرور الصوتيات الخارجية إلى المكبرات الصوتية.

وستدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، وتتميز بخفضها زمن الانتقال إلى 60 مللي ثانية في نمط الألعاب.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة متواصلة، في حال تم تشغيل ميزة الضوضاء النشطة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن سعر موعد طرح السماعة التي ستوفرها في الأسواق العالمية بألوان الأخضر، الوردي، والأبيض.

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