تحديث iOS 15 – ميزة السحب والإفلات باتت متوفرة الآن على الايفون!

تحديث iOS 15 يحتوي العديد من المزايا المهمة لكن هناك ميزة صغيرة لم تتحدث عنها ابل كثيراً بالرغم من أنها ستكون ذات فائدة عظيمة للمستخدم بشكل يومي وهي ميزة السحب والإفلات.

ميزة السحب والإفلات على الايفون أخيراً

إذا كنت تستخدم حاسوباً بنظام ويندوز أو ماك فميزة السحب والإفلات Drag and drop ستكون مألوفة بالنسبة لك.

على تحديث iOS 15 لأجهزة الايفون يمكن سحب وإفلات الصور والنصوص والملفات بين التطبيقات بسهولة.

في الواقع عند استخدام ميزة السحب والإفلات يتم نسخ الصور أو النصوص أو الملفات وليس نقلها. الفيديو المرفق بالتغريدة الآتية على موقع تويتر يوضح الفكرة أكثر:

لعمل سحب وإفلات لأي محتوى قم بالضغط مطولاً على النص أو الصورة أو الملف وبذلك سوف يلتصق المحتوى بإصبعك.

باستخدام إصبع آخر وبدون رفع الإصبع الأول قم بالذهاب إلى التطبيق الذي تود عمل إفلات أو نسخ للمحتوى فيه ثم قم برفع إصبعك ليقوم النظام بالإفلات.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم لنا ابل فيها ميزة السحب والإفلات على أجهزتها المحمولة فقد سبق وأن قدمتها لأول مرة عام 2017 على أجهزة الايباد. وتعد ميزة السحب والإفلات Drag and drop خاصية سهلة لنسخ المحتوى بين تطبيق وآخر بشكل سلس يشبه ما هو عليه أنظمة التشغيل على الحواسيب.

حالياً نظام iOS 15 في الوضع التجريبي ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسمياً خلال شهر سبتمبر المقبل.