تعرَّف على فوائد الجمبري الصحية والجمالية

يعد الجمبري أو الروبيان أحد أشهر المأكولات البحرية اللذيذة المنتشرة حول العالم، وهو واحد من أكثر الأطعمة الصحية المفيدة للجسم.

وتتعدد فوائد الجمبري بين فوائد غذائية وأخرى صحية وجمالية، فهو غني بالبروتينات والعديد من العناصر الغذائية الرئيسية الهامة للجسم، ويتميز بأنه طبق منخفض السعرات الحرارية.

تختلف أنواع الجمبري فمنها الجمبري الرمادي، والجمبري البني، ويعد أشهر أنواعه الجمبري الأحمر أو الوردي، كما تختلف أحجامه بين صغير، ومتوسط، وكبير، وجامبو.

ما الفرق بين الروبيان والجمبري؟

يعد كلا الجمبري والروبيان من عائلة القشريات، ولكن قد يختلفان قليلاً في الشكل والحجم. وغالباً ما يعيش الجمبري في المياه المالحة، بينما عادة ما يعيش الروبيان في المياه العذبة.

يتميز الروبيان بأنه أكبر حجماً من الجمبري، ولكن لا تختلف فوائد الجمبري عن فوائد الروبيان فكليهما يتميزان بغناهما بالعناصر الغذائية والبروتين.

القيمة الغذائية للجمبري

يتميز الجمبري بغناه بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، كما يتسم بسعراته الحرارية المنخفضة، وعدم احتوائه على الكربوهيدرات، فما يقرب من 90% من السعرات الحرارية تأتي من البروتين.

يحتوي كل 85 جرام (3 أوقية) من الجمبري على:

العنصر القيمة الغذائية السعرات الحرارية 84 سعرة حرارية البروتين 18 جرام السيلينيوم %48 من الاحتياج اليومي فيتامين ب12 %21 من الاحتياج اليومي الحديد %15 من الاحتياج اليومي الفوسفور %12 من الاحتياج اليومي النياسين %11 من الاحتياج اليومي الزنك %9 من الاحتياج اليومي المغنيسيوم %7 من الاحتياج اليومي

يعد الجمبري أيضاً أحد أفضل المصادر الغذائية لليود، وهو معدن مهم لوظيفة الغدة الدرقية وصحة الدماغ.

ومن خصائص الجمبري أنه مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الأستازانتين (بالإنجليزية: Astaxanthin) التي تتعدد فوائدها الصحية.

فوائد الجمبري

تتنوع فوائد الروبيان بين تحسين صحة الدماغ، والقلب، وكذلك خفض نسبة الدهون في الجسم، وزيادة كتلة العضلات، وغير ذلك. وفيما يلي نذكر أبرز فوائد الجمبري الصحية والجمالية:

فوائد الجمبري للقلب

من أبرز فوائد الجمبري تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، يرجع ذلك لاحتوائه على السيلينيوم ومادة الأستازانتين التي تقوي الشرايين، وتساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وهو عامل مهم لصحة القلب.

علاوة على ذلك فإن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجمبري تساعد في تقليل الكوليسترول الضار؛ مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أما عن الجمبري والكوليسترول فبالرغم من أن الجمبري يحتوي على الكوليسترول إلا أنه خال تقريباً من الدهون المشبعة، وقد ثبت حديثاً أن الدهون المشبعة في الطعام هي التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وليس الكوليسترول الغذائي.

فوائد الجمبري للمخ

لعل من أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية. ومن فوائد الروبيان المجفف احتواءه على التريبتوفان الذي يحفز إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة).

فوائد الجمبري للعظام

يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه على صحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها، حيث أن الجمبري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.

فوائد الجمبري لصحة العين

تتضمن فوائد الروبيان أيضاً مساهمته في التقليل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر حديث التوعي، حيث وجد أن الروبيان يحتوي على مركب شبيه بالهيبارين قد يساعد في علاج هذه الحالة. كما يخفف الأستازانتين الموجود في الجمبري من إجهاد العين خاصة فيمن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر فترات طويلة.

فوائد الجمبري للرجيم

تتعدد فوائد الجمبري للرجيم فهو مصدر رائع للبروتين، وفيتامين د، ولا يحتوي على الكربوهيدرات، لذا فهو من أفضل الأطعمة المناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

مما يزيد من فوائد الروبيان للرجيم أيضاً احتواءه على مستويات عالية من الزنك الذي يعمل على زيادة هرمون الليبتين، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع، كما أنه جزء من تنظيم تخزين الدهون واستهلاك الطاقة بشكل عام.

فوائد الجمبري لكمال الاجسام

يعد البروتين اللبنة الأساسية لبناء العضلات، وزيادة كتلتها، وقوتها، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على تقليل الوزن وخفض الدهون في البطن؛ لذا فإن من فوائد الجمبري لكمال الأجسام احتواءه على نسبة عالية جداً من البروتين، حيث أن نسبة البروتين في الروبيان تبلغ 18 جرام في كل 28 جرام.

