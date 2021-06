دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية عن السديس قوله، إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يُعيق حركة قاصدي الحرمين.

الرئيس العام يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.https://t.co/Dx0zt1JkyF#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/yo8CTVmfaw — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 12, 2021

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، أنّ مناسك الحج لهذا العام 1442هـ 2021م، ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فإن هذا القرار جاء في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له.

وعددت الوزارة الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في أداء مناسك الحج وهي: الخلو من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكدت أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

The post تدشين روبوت ذكي لتوزيع مياه زمزم دون تلامس في الحرمين الشريفين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا