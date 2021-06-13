وفاة عميد الكوبيين عن عمر يناهز 120 عاماً

أعلنت كوبا عن وفاة إميليو دوانيس دوفارسير، الذي يُعد أكبر المُعمّرين فيها عن عمرٍ يناهز 120 عاماً.

وقالت السلطات المحلية إنّ المُعمّر توفي يوم الخميس الماضي في مدينة ميناس البالغ عدد سكانها 38 ألف نسمة، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد تاركاً خلفه 13 ولداً، 36 حفيداً، وأكثر من 40 من أبناء الأحفاد.

وأشارت عائلة إميليو لأنّه عاش حياته بشكلٍ طبيعي، ولم يعانِ من أي أمراض بفضل النظام الغذائي الصحي الذي كان يتبعه، قبل أن يصاب بالتهاب رئوي أجبره على البقاء في الفراش لمدة سنة قبل وفاته.

ويُعد المعمر الراحل من مواليد هايتي 10 مايو 1901، وكان يبلغ من العمر 60 عاماً عند اندلاع الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو.

يُذكر أنّ إميليو لم ينل لقب عميد البشرية رغم أنّه يكبر عميدة البشرية حالياً كاني ناتكانا بعامين، وذلك بسبب نقص أوراقه الثبوتية.

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