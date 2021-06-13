تسريبات تكشف أهم مواصفات هاتف Vivo V21e

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة فيفو الصينية، استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Vivo V21e.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensty 700، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Funtouch os 11.1.

ومن المتوقع أن تزود الشركة هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة، ودقة عرض FHD+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا سعره.

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