احصل على اشتراك Nitro المدفوع في تطبيق ديسكورد لمدة 3 شهور بشكل مجاني تمامًا

لعل الجميع على علم بمتجر Epic Games، وهو متجر التطبيقات المجاني والمتاح لنظام ويندوز والتابع لشركة تحمل نفس الاسم والتي تطور لنا لعبة فورتنايت الغنية عن التعريف! ومن المعروف عن هذا المتجر توفيره لألعاب في غاية القوة بشكل مجاني، ومن أضخمها كانت لعبة GTA V التي أتاحها مجانًا منذ عدة أشهر، واليوم يتيح المتجر اشتراك Nitro المدفوع في تطبيق ديسكورد لمدة 3 شهور بشكل مجاني تمامًا.

اشتراك Nitro المدفوع في تطبيق ديسكورد مجانًا

تطبيق Discord هو واحد من أشهر تطبيقات التواصل والدردشة وأضخمها عالميًا، وقد سمعنا في الأسابيع السابقة عن رغبة مايكروسوفت في الاستحواذ عليه مقابل مليارات الدولارات! والتطبيق أساسي في حياة اللاعبين على وجه الخصوص، وهو بشكل عام يوفر مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة إلى جانب كل الخواص التي تتوقعها من حيث الدردشة.

يوفر التطبيق أيضًا سيرفرات خاصة للمستخدمين، ولعلك سمعت عبارة “سيرفرات ديسكورد” لعشرات المرات من قبل! والآن يمكنك أن تحصل على الاشتراك المدفوع وهو اشتراك Discord Nitro لمدة ثلاث أشهر كاملة بشكل مجاني تمامًا، وهو اشتراك يكلف حوالي 30 دولار أمريكي للأشهر الثلاث.

لكي تحصل على الاشتراك اتبع الخطوات التالية:

1- توجّه إلى صفحة العرض على متجر Epic Games ومن ثم اضغط على زرّ Get للحصول على الاشتراك بشكل مجاني.

2- سجل دخولك في حسابك على متجر Epic Games أو أنشئ حساب جديد في ثواني مع إمكانية إنشاؤه بالاعتماد على قوقل، فيسبوك، ستيم، وغيرهم.

3- الآن اضغط على “Place Order”، وبعدها وفي غضون 24 ساعة ستتلقى على بريدك الإلكتروني رسالة تحتوي على كود الاشتراك الخاص بك، وعليك أن تضغط على Redeem Now.

الآن ببساطة سجل دخولك إلى حسابك على ديسكورد أو أنشئ حساب جديد بعد فتح الرابط بالضغط على Redeem Now وسيحصل حسابك على اشتراك Nitro المدفوع لمدة 3 أشهر. لاحظ أنه -في بعض الدول- سيطلب منك ديسكورد إضافة بطاقتك الائتمانية أو حساب بايبال ليجدد الاشتراك تلقائيًا بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، يمكنك أن تضيفها باطمئنان فلن يتم سحب أي مبالغ في أول 3 شهور.