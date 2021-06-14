تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الرسائل؟

تطبيقات النظام الأساسية في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 لأجهزة الايفون والايباد حصلت على إضافات كبيرة ومن ذلك تطبيق الرسائل الذي سوف نستعرض أهم مزاياه الجديدة في هذا المقال.

أبرز المزايا الجديدة في تطبيق الرسائل في iOS 15

استعراض الصور بشكل أفضل

عند مشاركة مجموعة من الصور داخل تطبيق الرسائل فسوف يتم عرضها في شكل ألبوم تفاعلي بحيث يتم عرض الصورة تلو الأخرى عبر السحب.

عند النقر على الألبوم يتم عرض كافة الصور فيه على شكل شبكي، مرة أخرى يمكنك النقر على أي صورة لاستعراضها وحفظها بسهولة.

تبويب Shared with you

قسم Shared with You في تطبيق الرسائل يعرض كل الصور والروابط ومقاطع الفيديو وأي شيء تمت مشاركته معك داخل تطبيق الرسائل (توفر نفس المبزة أيضاً في تطبيقات أخرى في النظام).

الرسائل بنظام إشعارات جديد

هناك نظام إشعارات جديدة في تحديث iOS 15 لذا ستكون الإشعارات الواردة من تطبيق الرسائل مختلفة أيضاً، حيث هناك أيقونات أكبر حجماً وصورة جهة الاتصال إن كانت متاحة لسهولة تمييزها مع إمكانية كتم الإشعارات من الرسائل لمدة محددة، واقتراح عمل كتم للإشعارات المتتابعة التي لا تشارك فيها.

مزايا أخرى

إمكانية تثبيت رسالة أو محتوى تمت مشاركته داخل تطبيق الرسائل ليكون موجوداً أعلى شاشة الدردشة أو في مقدمة نتائج البحث.

خيارات جديدة لتخصيص الوجه التعبيرية المعروفة باسم الـ Memojis.

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 لايزال ضمن الفترة التجريبية حتى الإطلاق النهائي في سبتمبر المقبل.