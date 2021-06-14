كيفية تسجيل المكالمات على الاندرويد؟

سنحاول أن نكون صادقين معكم من البداية. نعم، ليس من السهل تسجيل المكالمات على الاندرويد، أو يمكننا القول أنه لم يعد الأمر سهلاً كما كان في الماضي. حيث قررت جوجل منذ إصدار أندرويد 10 أن تحظر إمكانية تسجيل المكالمات على جميع هواتف الاندرويد، والفضل كله يعود لتطبيقات تسجيل المكالمات التي كانت تساعد المستخدمين في عمليات التجسس والتنصت على هواتف الأخرين.

إليكم القصة بالتفصيل. بعض المطورين أتاحوا إمكانية تثبيت تطبيقاتهم القادرة على تسجيل صوت الطرفين وإخفاء أيقونة التطبيق من على الشاشة الرئيسية للهاتف، وبمجرد أن يقوم المستخدم بالاتصال باي هاتف أو استقبال أي مكالمة تعمل هذه التطبيقات في الخلفية على تسجيل المحادثات. والأسوأ من ذلك أن هذه التطبيقات تقوم بتسجيل المحادثات والاحتفاظ بها سحابياً على خوادم شركة التطبيق بشكل تلقائي أو بداخل عنوان بريد إلكتروني تم إعداده مُسبقاً على الاحتفاظ بهذه التسجيلات.

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باختصار شديد، نستطيع القول أن مطوري تطبيقات تسجيل المكالمات لم يلعبوا بنظافة، وساعدوا المستخدمين في أمور التنصت والتجسس على الأشخاص الأخرين، وبالتالي هذا الأمر تسبب في مشاكل عديدة لأشخاص لا حصر لها. ولكي تتمكن جوجل من حماية نفسها وحماية مستخدميها، بادرت على الفور بتعطيل إمكانية تسجيل أي مكالمة، مهما كان التطبيق الذي تستخدمه، ثق أنك لن تكون قادراً على تسجيل المكالمات بالشكل الذي تتمناه.

على أقصى تقدير سوف تكون قادراً على تسجيل صوتك وحدك، بينما صوت الطرف الأخر لن يظهر في التسجيلات. ولكن إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد يعمل بإصدار أندرويد 9 أو 8 أو أقل فأنت “حرفياً” سعيد الحظ، لأن ميزة تسجيل المكالمات لا تزال متاحة على هذه الإصدارات.

إذا كنت تتساءل لماذا هي لا تزال متاحة، فالسبب ببساطة أن جوجل ليست ملتزمة بحماية وأمان الإصدارات القديمة الخاصة بها، ولا يمكن لأحد أن يقاضيها بهذا الشكل. ولذلك إذا كنت تمتلك هاتف قديم يعمل بإحدى إصدارات أندرويد القديمة، فسوف نساعدك في الأمر ونقدم لك أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات التي لا تزال تعمل فعلياً وتقوم بوظيفة التسجيل على أكمل وجه. ولكن ماذا تفعل لو لم تمتلك هاتف بإصدار أندرويد قديم؟

كيف تتمكن من تسجيل المكالمات على الهواتف التي تعمل بإصدارات أندرويد 10 و 11؟

في الحقيقة لا يوجد أمامك الكثير من الخيارات، ولكن هناك حيلة بسيطة جداً لو كنت تمتلك أكثر من هاتف واحد، وهي ببساطة شديدة أن تستخدم هاتفك الأخر في تسجيل المحادثة عن طريق تقريب سماعة هاتفك الذي تتحدث من خلاله من هاتفك الذي تستخدمه في التسجيل. ولكن بالتأكيد ستحتاج لتشغيل الميكروفون على الهاتف الذي تتحدث من خلاله حتى يكون صوت الطرف الأخر واضح في التسجيلات.

هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة لتسجيل المكالمات على أنظمة أندرويد الحديثة. أيضاً يمكنك استخدام مسجلات صوتية عديدة إذا كنت لا تمتلك هاتف أخر، ولكن رجاءً لا تحاول الدفع من أجل أي تطبيق يحاول إقناعك بأنه قادر على تسجيل المكالمات.

الحالة الوحيدة التي تجعلك تدفع لهذه التطبيقات هي إذا كان هاتفك يعمل بإصدار أندرويد قديم وتريد الاستفادة من كامل المزايا المدفوعة التي يوفرها التطبيق لهاتفك. ولكن بالنسبة لإصدارات الأندرويد الحديثة، لا تنفق أموالك عليها لأنها لن تعمل بالشكل الذي تنتظره.

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أفضل 5 تطبيقات تسجيل الحوارات والمكالمات لهواتف أندرويد

1- ASR Voice Recorder

أكثر شيء يعجبني شخصياً في تطبيق ASR أنه تطبيق صادق بنسبة 100%. فهو يقول لك أنك ستكون قادراً على تسجيل الاجتماعات والمحاضرات الدراسية والحوارات الصحفية والأغاني والملاحظات، ولكن هو لا يقول لك قط أنك ستكون قادراً على “تسجيل المكالمات”. وهذا يعني أنه تطبيق رائع لاستخدامه أيضاً على هواتف الاندرويد الحديثة في أي وقت تريد تسجيل أي شيء هام وتريد العودة له لاحقاً باستثناء تسجيل المكالمات.

ضمن مميزات التطبيق أنه يساعدك على اختيار نوع تنسيق وجودة الصوت التي تريد التسجيل بها سواء كانت MP3 أو WAV أو AMR أو OGG أو FLAC وغيرها من التنسيقات عالية الجودة. أيضاً يمكنك تخزين التسجيلات عبر الإنترنت على أشهر خدمات التخزين السحابي مثل One Drive و Google Drive و Dropbox وغيرها من الخدمات الشهيرة الأخرى.

يمكنك إضافة ملاحظات أثناء التسجيل ويمكنك التحكم في سرعة التشغيل. أفضل شيء أن هناك إمكانية لتخطي فترات السكون من أجل تقليل حجم ملفات التسجيلات. تطبيق رائع ومسجل غني وثري بالعديد من المزايا المذهلة التي قد تحتاج إليها أثناء عملية التسجيل.

السعر : مجاني

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2- Dolby On

حسناً، تطبيق Dolby On هو أحد التطبيقات الجديدة المتطورة التي ستساعدك على تسجيل الأغاني والمحاضرات الدراسية والحوارات الصحفية والاجتماعات بجودة صوت عالية. مرة ثانية هو لا يعمل على تسجيل المكالمات، ولكنه يساعدك في الحصول على جودة صوت نقية إذا قررت تسجيل الأغاني من خلاله.

أفضل شيء أنه يحتوي على خاصة عزل الضوضاء في الخلفية لكي تحصل على صوت نقي. يمكنك الاعتماد على التأثيرات المُعدة مُسبقاً لتحسين وتعزيز أداء صوت التسجيلات. التطبيق عبارة عن استوديو شامل وهو موجه خصيصاً للمطربين والفنانين ومحبين الغناء لأنه يسمح بإضافة تأثيرات كثيرة وتحرير الصوت بشكل غير مسبوق.

السعر : مجاني

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3- Easy Voice Recorder

هذا هو التطبيق الثالث اليوم والمخصص فقط لتسجيل المحاضرات الدراسية والحوارات والمناقشات والاجتماعات ويسمح بالتسجيل لفترات زمنية غير محدودة ومجاني بالكامل، ولكن بالتأكيد هناك مزايا مدفوعة. الإصدار المجاني يتيح لك القدرة على اختيار جودة تنسيق التسجيل ويعمل في الخلفية بشكل طبيعي جداً والقدرة على استعادة التسجيلات التي تم حذفها عن طريق الخطأ وسهولة استخدام ميزة البحث في التسجيلات بالاسم ويدعم الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS ويحتوي على الوضع الداكن والفاتح.

أما بالنسبة للمزايا المدفوعة فهي تشتمل على الدعم على تنسيقات أعلى في الجودة مثل MP3 و AAC والقدرة على تخطي فترات الصمت وسهولة تحويل التنسيقات الخاصة بالتسجيلات إلى تنسيقات مختلفة والقدرة على التحكم في التسجيل من خلال شاشة الإشعارات والعديد من المزايا الأخرى.

السعر : مجاني

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4- Call Recorder – Cube ACR

هذا هو أول تطبيق في القائمة يدّعي أنه قادر فعلياً على تسجيل المكالمات، ولكن تذكروا نصائحنا التي أخبرناكم بها في بداية الموضوع. لا تحاول أن تدفع من أجل التطبيق إلا إذا تأكدت أنه يعمل معك على النحو الأمثل. يقول مطورو التطبيق أنه قادر على تسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة وتسجيل مكالمات VOIP أيضاً، أي يمكنك استخدامه لتسجيل المكالمات على بعض تطبيقات التواصل مثل سكايب وإيمو وفيسبوك وتيليجرام وماسنجر ولاين وسلاك وغيرها من منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

يتيح القدرة على تسجيل المكالمات بشكل تلقائي من خلال تخصيص أرقام هواتف محددة. أيضاً من الممكن أن تنشئ قائمة استبعاد لبعض الأرقام التي لا تريد تسجيل محادثاتك معهم. يمكنك تمييز التسجيلات بنجمة لكي تكون قادراً على إدارتها والوصول لها بشكل أسرع.

أما عن الخدمات المدفوعة فهي حقاً تستحق – في حالة كان يعمل التطبيق بشكل طبيعي – فعلى سبيل المثال يمكنك الاحتفاظ بالتسجيلات على السحابة تلقائياً أو إخفاء التسجيلات من أعين المتطفلين الذين يستخدمون هاتفك ويدعم المزيد من تنسيقات التسجيل عالية الجودة وميزة أخرى رائعة وهي إضافة ملاحظات هامة أثناء التسجيلات من خلال “هز الهاتف” في يديك أثناء المكالمة، وهناك العديد من المزايا الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من الإصدار المدفوع.

السعر : مجاني

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5- Automatic Call Recorder

هذا التطبيق حصد سمعة طيبة على مدار السنوات الماضية لأنه كان ولا يزال يعمل بشكل مثالي في وظيفة تسجيل المكالمات. والآن هو حصل على 4 نجوم، وتأكد أن النجمة الوحيدة التي فقدها نتيجة القيود التي فرضتها جوجل على تطبيقات التسجيل في إصدارات الاندرويد الحديثة.

التطبيق قادر على تسجيل المكالمات الواردة والصادرة ويمنحك القدرة على اختيار المكالمات التي تريد تسجيلها أو استبعادها من خلال قوائم أرقام الهواتف ويمكنك إضافة ملاحظات على التسجيلات ومتكامل مع بعض خدمات التخزين السحابية مثل جوجل درايف وDropbox ويمنحك القدرة بالاحتفاظ بالتسجيلات على ذاكرة الهاتف.

يتم تخزين المكالمات بشكل تلقائي في صندوق الوارد الخاصة بالتطبيق ولكن يمكنك حفظها يدوياً في سجل المكالمات المحفوظة.

يحتوي التطبيق على ثلاث أوضاع مختلفة: الوضع الأول وهو التسجيل التلقائي والذي يتيح لك تسجيل جميع المكالمات افتراضياً باستثناء جهات الاتصال التي تقوم أنت باستبعادها. الوضع الثاني يتيح لك القدرة على اختيار قائمة محددة من جهات الاتصال التي تريد تسجيل محادثاتك معها.

الوضع الثالث يتيح لك القدرة على تسجيل المكالمات الواردة والصادرة مع جهات الاتصال الغير متواجدة على هاتفك. بالنسبة للتطبيق المدفوع فهو يمنحك فقط القدرة على تسجيل المكالمات والاحتفاظ بها على السحابة تلقائياً.

السعر : مجاني