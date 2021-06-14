ارتفاع ضغط الدم يهدد شبكية العين

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون خطورة ارتفاع ضغط الدم، وقالت إنّ هذا الارتفاع يُلحق أذىً بالأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين.

وحددت الرابطة الألمانية العلامات الدالة عليه بشعور الشخص بالدوار، بالإضافة لحدوث اضطرابات في الرؤية.

ودعت الرابطة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لمراجعة الأطباء في أسرع ما يمكن، وعدم إهمال الأمر، لأنّ إهماله يؤدي لحدوث العمى في أسوأ الحالات.

وأكدت الرابطة إمكانية علاج ضغط الدم باستخدام الأدوية التي يصفها الطبيب للمريض، بالإضافة إلى اتّباع نظام غذائي صحي قليل الملح، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والابتعاد عن التدخين.

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