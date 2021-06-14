محمد منير يُطلق أغنية “اللي باقي من أصحابي”

أطلق الفنان المصري محمد منير أغنيته الجديدة “اللي باقي من أصحابي”، على قناته الرسمية في موقع يوتيوب على طريقة اللايركس.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 94 ألف مشاهدة على يوتيوب، خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على قناته الرسمية.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع الأغنية بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات المشجعة والتي تُعبّر عن سعادتهم بالأغنية.

وأغنية “اللي باقي من أصحابي” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان النجم المصري قد أقلق عشاقه على صحته بعدما غاب عن حضور تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي قبل أن يطمئنهم عن صحته، ويبرر سبب غيابه بتزامن الحفل مع موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

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