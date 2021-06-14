بيع آخر مقاعد رحلة جيف بيزوس إلى الفضاء برقم قياسي

أعلنت شركة Blue Origin عن بيع آخر مقاعد رحلتها إلى الفضاء بمبلغ قياسي، وصل إلى 28 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة إنّ الرحلة ستنطلق إلى الفضاء يوم 20 يوليو القادم، وستحتوي على 6 مقاعد، أحدها سيكون لجيف بيزوس، حيث باعت المقاعد الأولى بحوالي 2.5 مليون دولار للمقعد الواحد، في حين أقامت مزاداً علنياً على المقعد الأخير.

وبررت بيع المقعد بهذا المبلغ الضخم بإعلان جيف بيزوس عن مشاركته فيها، وقالت إنّه سيكون أول ملياردير يصعد إلى الفضاء الخارجي على مركبة فضائية من شركة يملكها.

وأكدت الشركة، أنّها لن تعلن اسم الشخص الذي فاز بالمقعد الأخير إلّا في يوم الرحلة.

يُذكر أنّ الشركة أعلنت عن أنّ أموال المقعد الأخير ستذهب بالكامل لمؤسسة نادي المستقبل غير الربحية، والتي تهدف إلى تحفيز الأجيال الجديدة للعمل في مجالات الابتكار وحلول السفر.

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