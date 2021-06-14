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بيع آخر مقاعد رحلة جيف بيزوس إلى الفضاء برقم قياسي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة Blue Origin عن بيع آخر مقاعد رحلتها إلى الفضاء بمبلغ قياسي، وصل إلى 28 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة إنّ الرحلة ستنطلق إلى الفضاء يوم 20 يوليو القادم، وستحتوي على 6 مقاعد، أحدها سيكون لجيف بيزوس، حيث باعت المقاعد الأولى بحوالي 2.5 مليون دولار للمقعد الواحد، في حين أقامت مزاداً علنياً على المقعد الأخير.

وبررت بيع المقعد بهذا المبلغ الضخم بإعلان جيف بيزوس عن مشاركته فيها، وقالت إنّه سيكون أول ملياردير يصعد إلى الفضاء الخارجي على مركبة فضائية من شركة يملكها.

وأكدت الشركة، أنّها لن تعلن اسم الشخص الذي فاز بالمقعد الأخير إلّا في يوم الرحلة.

يُذكر أنّ الشركة أعلنت عن أنّ أموال المقعد الأخير ستذهب بالكامل لمؤسسة نادي المستقبل غير الربحية، والتي تهدف إلى تحفيز الأجيال الجديدة للعمل في مجالات الابتكار وحلول السفر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هل تعلم أن جريمة ثقوب الغلاف الجوي من إطلاق المركبات واصواريخ الفضائية
    أحد الاسباب الرئيسية لدخول الغازات الكونية للأرض ـ وتلف الغابات وذوبان الجليد والحرائق والبراكين ـ وكذلك الزلازل
    والسرطانات والصداع وسرطان المخ ـ
    وخاصة بعد انتشار الأشعة الناقلة لترددات فوق صوتية والأشعة تحت الحمراء في الاتصالات والاجهزة والصحون ..!!!
    وان انخفاض الأكسجين في االهواء الجوي للأرض يحدث ويزداد يوم بعد يوم ..!!! وكذلك تلوث البحر والأنهار بمخلفات البترول والمخلفات الكيميائية …. !!!

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