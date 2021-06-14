Mbovoi تستعد لإطلاق ساعة ذكية تدعم المكالمات المباشرة

تستعد شركة Mbovio الصينية لإطلاق ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة، ستحمل اسم Tic Watch E3.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 4100، ونظام تشغيل Wear OS.

وستُزود الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة OLED، وزجاج منحني 2.5D، وستحتوي على ميكروفون، ومكبر صوتي مدمج، وستدعم المكالمات الصوتية المباشرة.

وتتميز الساعة بدعمها معايير IP68 في مقاومة الماء، بالإضافة لدعمها أكثر من 20 نمطاً رياضياً، وتقنية TicMotion، ومراقبة رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.

وأشارت التسريبات إلى أنّ الساعة ستدعم قياس نسبة الأوكسجين في الدم، ومراقبة حالة المستخدم خلال النوم، بالإضافة لقياس نسبة الإجهاد.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الساعة التي ستُطلقها الشركة الصينية بشكل رسمي، يوم 16 يونيو الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية