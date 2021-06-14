هاتف جديد من Honor بكاميرا “108 ميغا بيكسل”

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة Honor الصينية، مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه قريباً تحت اسم Honor 50.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 778G الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Adreno 642L، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.57 بوصة، ودقة عرض 1080 *2340 بيكسل، ومعدل سطوع 400 شمعةم2، وتردد 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة، في حين ستبلغ دقة العدسة الرئيسية في الكاميرا الخلفية 108 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يُذكر أنّ التسريبات فشلت في معرفة سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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